俄羅斯將不再維持《中導條約》單方面自我限制

中評社香港8月5日電／俄羅斯外交部4日在其官網發佈聲明說，俄方將不再維持依據《中導條約》單方面暫停部署陸基中程和中短程導彈系統的自我限制。



新華社報導，聲明說，鋻於俄方提出的多次警告遭到忽視，局勢朝著歐洲和亞太地區將實際部署美制陸基中導系統方向發展，俄方認為，維持單方面暫停部署類似武器的條件已不復存在。俄方將根據美國等西方國家相關導彈部署規模以及國際安全和戰略穩定總體形勢，決定應對措施。



聲明表示，針對美國2019年單方面退出《中導條約》，俄方曾多次聲明，在世界相關地區出現《中導條約》所禁止的美制導彈系統之前，俄將自願限制相關陸基導彈部署。同時，俄方呼籲北約國家對等暫停部署《中導條約》所禁止的武器系統，並呼籲美國在亞太地區的盟友支持俄方有關防止相關軍備競賽所作努力。



聲明強調，俄方上述倡議並未得到回應。美國及其盟友不僅公開宣佈計劃在多個地區部署美國陸基中導系統，還在推進部署方面取得實質性進展。美方相關導彈的測試已處於最後階段或已完成，一些系統已開始批量生產。



聲明說，越來越多證據表明，美制陸基中導系統出現在了世界許多地區、包括對俄國家安全有重要意義的地區。美國及其盟友公開宣稱，希望美國此類武器在歐洲和亞太地區長期甚至永久性部署，一些國家不僅尋求從美國購買、還要自行研發此類武器。俄方認為，上述一系列舉措對俄安全構成直接戰略威脅，對地區和全球穩定產生嚴重負面影響，可能導致核大國之間緊張局勢升級。



《中導條約》全稱《蘇聯和美國消除兩國中程和中短程導彈條約》，由蘇聯和美國於1987年簽署。條約規定兩國不再保有、生產或試驗射程在500公里至5500公里的陸基巡航導彈、彈道導彈及其發射裝置。