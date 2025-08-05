節禮去奢入儉　一嚴到底糾治“四風”

中評社北京8月5日電／據中國紀檢監察報報導，7月28日，中央紀委國家監委公布了今年上半年全國查處違反中央八項規定精神問題匯總情況。上半年，全國共查處違反中央八項規定精神問題113548起，批評教育和處理149729人，其中黨紀政務處分100761人。翔實的數據，傳遞出紀檢監察機關鍥而不舍落實中央八項規定精神，一嚴到底糾治“四風”的強烈信號。



違規收送節禮是“四風”頑疾的突出表現之一。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把制定實施中央八項規定作為新時代的徙木立信之舉，馳而不息抓中央八項規定精神貫徹落實，從一些群眾反映強烈的突出問題抓起，以小切口撬動大變局，以鐵的紀律持續淨化節日風氣。



節日風氣的轉變，廣大群眾看在眼里。以月餅為例，從過去的“天價禮盒”到如今的“質美價廉”，生產企業、經銷商與消費者都更加理性，這些實實在在的變化，讓節日回歸團圓本真。



月餅告別虛高價格和豪華包裝，是中央八項規定精神落地生根、社風民風持續向好的生動寫照



“丹桂飄香中秋夜，月餅寄情暖人間。”作為中秋佳節家家戶戶必備的食品，月餅即將迎來今年的銷售旺季。



近日，湖北省宜城市長賀西餅店里，新鮮上架的月餅禮盒正在接受預訂。58元到198元的平價定位，低糖低脂的健康口味，吸引不少顧客駐足。



作為宜城市的本地糕點企業，長賀西餅營業已有30年，從最初的夫妻店發展到如今的5家分店，員工有數百人。近日，宜城市紀檢監察幹部深入長賀西餅生產廠區實地走訪，詳細瞭解企業經營及發展情況。銷售經理賀經理介紹：“過去每逢中秋，機關單位一次性訂購上百份高檔月餅禮盒的情況很常見，現在完全沒有了。”



在賀經理記憶中，早先，客戶選購月餅最看重包裝是否奢華精美。“鎏金燙花、錦緞襯里的禮盒一度供不應求，覺得這樣送出去才夠氣派。”