美最新關稅表態下暗藏怎樣的套路公式？

7月27日，歐盟委員會主席馮德萊恩（左）與美國總統特朗普（右）舉行會晤（圖源：央視新聞） 中評社北京8月5日電／據央視新聞報導，隨著8月1日這個美國政府單方面設定的“關稅大限”到來，這場攪亂世界4個月的“關稅風暴”似乎又到了一個轉折點。當地時間8月3日，美國貿易代表格里爾表示，“特朗普總統上周對多國加征的新一輪關稅‘基本已定’，不會在當前談判中作出調整。”



美國4月2日宣布對全球發起“對等關稅”，在暫緩90天後，又被推遲至8月1日實施。在這場席捲全球的關稅戰中，“幾家歡喜幾家愁”的戲碼，不斷在全球各地上演。倫敦政治經濟學院研究員菲利普·勒格蘭稱，“我們將會看到一場全球貿易戰。這最終會導致混亂以及各國對美國的敵意。”



“承認巴勒斯坦國”成加稅理由



在所有混亂中，最令人意外的是美國對加拿大揮出重錘，將關稅從25%提高至35%。在外界看來，加拿大宣稱將有條件承認巴勒斯坦國是美國對其“下狠手”的導火索。



加拿大總理卡尼7月30日表示，加拿大打算在2025年9月舉行的第80屆聯合國大會上承認巴勒斯坦國。卡尼講話剛結束，特朗普立刻在社交媒體上回應稱：“加拿大宣布支持巴勒斯坦建國。這將使我們很難與他們達成貿易協議。”此後不到24個小時內，他就簽署了對加拿大加征關稅的行政令。



不過，加拿大並非首個宣布將承認巴勒斯坦國的西方國家，有分析稱，特朗普此舉只不過是其一貫的“極限施壓”策略。



“不幸中的萬幸”？貿易協議引歐洲輿論嘩然



沒有協議日子難過，而歐盟與美國達成了協議，似乎也沒有好到哪裡去。