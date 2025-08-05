江蘇昆山：緊盯物業管理　維護群眾利益

中評社北京8月5日電／據中國紀檢監察報報導，近日，江蘇省昆山市紀委監委工作人員前往陸家鎮泗橋社區，對此前群眾反映的小區物業管理不作為等問題整改情況開展回訪。小區居民李女士對前來回訪的紀檢監察幹部表示：“現在破損的道路有人管了，綠化帶也有人及時打理，生活環境好多了。”



今年以來，昆山市紀委監委將住宅小區物業管理領域突出問題列為監督重點，推動住建部門制定住宅小區物業管理問題治理方案，同時下沉一線開展監督檢查，緊盯群眾反映強烈的物業服務公司履約不到位、公共收益不透明、侵占公共維修資金等方面問題，壓實職能部門監管責任，督促查擺問題、堵塞漏洞，並跟進監督群眾訴求處理情況，切實解決群眾急難愁盼問題。



該市紀委監委還通過線上測評、電話抽查等方式，開展群眾滿意度測評，對群眾滿意度低、訴求反映集中的問題，約談相關負責人，並由相關派駐紀檢監察組開展“嵌入式”監督，推動問題改徹底、改到位。同時，完善與職能部門問題線索移送機制，深挖細查存在的責任、作風和腐敗等方面問題，維護群眾切身利益。



“小區物業管理是事關群眾的‘關鍵小事’，也是關乎基層治理的‘民生大事’。下一步我們將持續把群眾的‘問題清單’作為‘履職清單’，以有力的監督提升基層治理效能。”昆山市紀委監委有關負責同志表示。