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陝西省廣播電視局原副局長劉生勝受調查
http://www.CRNTT.com   2025-08-05 13:14:01


　　中評社北京8月5日電／據新華社報導，據陝西省紀委監委消息：陝西省廣播電視局原副局長劉生勝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受陝西省紀委監委紀律審查和監察調查。

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