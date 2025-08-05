山西省大同市政府原副市長被開除黨籍

中評社北京8月5日電／據新華社報導，山西省紀委監委4日發布消息稱，日前，經山西省委批准，山西省紀委監委對大同市政府原黨組成員、副市長荊虎嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，荊虎理想信念喪失，紀法底線失守，無視中央八項規定精神，收受禮品、禮金、消費卡，借用下屬單位車輛供個人使用，接受宴請和安排他人支付本人宴請費用；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織談話函詢時不如實說明問題，在職務調整中為他人謀取利益並收受財物，在職工招錄中為親友謀取利益；廉潔底線失守，收受禮金、消費卡，向管理服務對象違規借貸獲取大額回報；利用職務便利，為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。



荊虎嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經山西省紀委常委會會議研究並報山西省委批准，決定給予荊虎開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。