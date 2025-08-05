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雲南省政協經濟委員會原副主任接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-08-05 13:11:16


　　中評社北京8月5日電／據新華社報導，雲南省紀委監委4日通報，雲南省政協經濟委員會原副主任孫喬寶（已退休）涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。

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