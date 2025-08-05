【
大
中
小
】 【
打 印
】
國家防總將京津冀粵防汛四級響應提升至三級
http://www.CRNTT.com
2025-08-05 15:00:09
中評社北京8月5日電／據新華社報導，記者4日從應急管理部獲悉，國家防汛抗旱總指揮部當日對北京、天津、河北、廣東的防汛四級應急響應提升至三級。國家防總辦公室前期派出的工作組繼續分別在京冀粵協助指導防汛相關工作。
據氣象部門預報，4日夜間至5日，北京、天津、河北、廣東等地部分地區有大到暴雨，其中，北京東部、天津南部、河北東部、廣東中部和東南部沿海等地區有大暴雨，局地有特大暴雨。
國家防總辦公室、應急管理部有關負責人4日晚主持防汛專題會商，調度部署重點省份強降雨防範應對工作。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國家防辦向內蒙古調撥應急救災物資
(2025-08-05 14:54:28)
國家防總對粵甘寧啟動防汛四級應急響應
(2025-08-03 16:54:22)
廣東啟動防汛Ⅳ級應急響應
(2025-08-03 16:53:12)
福建啟動防汛Ⅳ級應急響應
(2025-08-03 16:53:00)
工業和信息化部調度支持多地防汛救災
(2025-08-01 15:23:55)
北京防汛救災發布會現場全體為遇難者默哀
(2025-07-31 22:34:52)
解讀：為何由降雨引發的地質災害具有滯後性
(2025-07-31 22:26:51)
國家發改委緊急安排2億元支持北京災後恢復
(2025-07-29 19:26:26)
金融監管總局：全力做好主汛期保險理賠服務
(2025-07-29 19:21:35)
北京本輪極端強降雨造成重大災害30人死亡
(2025-07-29 17:12:07)