國家防總將京津冀粵防汛四級響應提升至三級

中評社北京8月5日電／據新華社報導，記者4日從應急管理部獲悉，國家防汛抗旱總指揮部當日對北京、天津、河北、廣東的防汛四級應急響應提升至三級。國家防總辦公室前期派出的工作組繼續分別在京冀粵協助指導防汛相關工作。



據氣象部門預報，4日夜間至5日，北京、天津、河北、廣東等地部分地區有大到暴雨，其中，北京東部、天津南部、河北東部、廣東中部和東南部沿海等地區有大暴雨，局地有特大暴雨。



國家防總辦公室、應急管理部有關負責人4日晚主持防汛專題會商，調度部署重點省份強降雨防範應對工作。



