在“活力中國調研行”中感受鄉村振興新活力

在吉林省吉林市永吉縣鑫豐種植農民專業合作社，農民駕駛農機進行水稻插秧（圖片來源：新華社） 中評社北京8月5日電／據新華社報導，實施鄉村振興戰略，是新時代新征程“三農”工作的總抓手。習近平總書記指出，要鞏固拓展脫貧攻堅成果，拓寬共同富裕路徑，推動農業增效益、農民增收入、農村增活力。



近日，新華社記者跟隨“活力中國調研行”團隊深入江西、吉林、青海等地採訪。良好生態支撐脫貧致富、農業科技賦能穩產增收、基於資源禀賦發展產業……穿行田間地頭、工廠車間，一幅“有綠、有技、有特色”的鄉村振興圖景徐徐鋪展，為實現農業農村高質量發展積聚力量。



生態興農：擦亮高質量發展綠色“招牌”



江西省於都縣潭頭村，3000餘畝蔬菜鋼架大棚坐落在道路兩側。大棚內富硒絲瓜、黃瓜等蔬菜長勢喜人，村民們忙著采摘蔬菜，準備裝車發往全國市場。由於當地土壤富含對人體有益的硒元素，這里的農產品廣受歡迎。



打好“生態牌”，做好“硒文章”，是潭頭村脫貧致富的秘訣。村里先後成立合作社、引進龍頭企業，建成集冷鏈、物流、深加工於一體的富硒產業園。完整的富硒產業鏈一頭連著田間地頭，一頭連著城市餐桌。



如今，潭頭村已獲得多個富硒產品認證，綠色農產品不僅走俏粵港澳大灣區市場，還搭上中歐班列出口海外。“去年村集體經濟收入達到355萬元，較2018年增長了44倍。”潭頭村黨總支書記劉連雲說。



江西省委書記尹弘表示，綠色生態是江西最大財富、最大優勢、最大品牌。全省堅持把綠色發展理念融入農業產業鏈全過程，大力發展綠色生態農業，全面打響“生態鄱陽湖·綠色農產品”品牌，因地制宜發展林下經濟，積極培育生態旅遊、森林康養等新業態，不斷提高農業綜合效益和競爭力，加快把生態優勢轉化為發展優勢。