港區人大代表團訪新疆　挖掘合作潛力

港區人大代表視察組與新疆維吾爾自治區領導合影。（圖源：大公報） 中評社北京8月5日電／據大公報報導，香港特別行政區第十四屆全國人大代表視察組4日在新疆烏魯木齊展開為期八日的視察行程。下午，自治區主要領導會見視察組一行。



有港區全國人大代表指出，新疆是我國新時代西部大開發重點地區，是“一帶一路”倡議中的關鍵節點。通過今次的交流深入探尋新疆的發展現狀，汲取當地成功經驗之精華，並積極挖掘兩地在多方面的合作潛力，為促進雙方共同發展尋求新途徑。



新疆維吾爾自治區黨委書記陳小江，自治區黨委副書記、自治區人民政府主席艾爾肯.吐尼亞孜，自治區人大常委會黨組書記、主任祖木熱提.吾布力等出席會議。



發揮雙方優勢 必將結出碩果



組長馬逢國在會上表示，新疆作為中國面積最大的省級自治區，其廣袤的土地上匯聚了多樣的自然地貌和豐富的地理環境，以其壯麗的自然景色、豐富的礦產資源以及多個少數民族聚居區而聞名。



馬逢國續說，他對新疆在過去數年間在各領域取得的顯著進步表示關注。對於香港代表而言，新疆既是一個充滿獨特魅力的地方，更是一座蘊含著豐富經驗和機遇的學習交流寶庫。此行調研，旨在深入探尋新疆的發展現狀，汲取當地成功經驗之精華，並積極挖掘兩地在多方面的合作潛力，為促進雙方共同發展尋求新途徑。



視察組副組長陳勇接受《大公報》訪問時指出，新疆近年來在經濟、社會、文化等多方面取得了顯著進步。在經濟發展上，新疆獨特的地理位置使其成為“一帶一路”倡議中的關鍵節點，吸引了眾多國內外企業投資興業。



陳勇表示，香港和新疆有著截然不同但又各具魅力的文化，加強兩地文化交流，不僅能增進彼此瞭解，還能豐富中華文化內涵。“只要我們積極作為，充分發揮雙方優勢，香港與新疆的合作必將結出纍纍碩果，為兩地人民帶來更多福祉。”