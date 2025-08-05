李家超率團訪澳門晤岑浩輝　參觀基建設施

李家超訪問澳門期間，將參觀當地基建設施。（圖源：大公報） 中評社北京8月5日電／據大公報報導，行政長官李家超今日（5日）率領香港特別行政區政府代表團訪問澳門。



香港特區政府代表團成員包括財政司司長陳茂波、政制及內地事務局局長曾國衛、醫務衛生局局長盧寵茂教授、運輸及物流局局長陳美寶和行政長官辦公室主任葉文娟。



訪問澳門期間，李家超將與澳門特區行政長官岑浩輝會面，並到訪當地基建設施。



李家超將於同日下午返港。