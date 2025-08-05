突破性能瓶頸　國產GPU芯片崛起

2023年中國GPU市場規模已增至807億元人民幣，預計2024年國內GPU市場規模將增至1079億元，2025年或將超過1200億元。（圖源：大公報） 中評社北京8月5日電／據大公報報導，目前國產GPU在國內市場的份額逐步提升。儘管在整體市場中，英偉達、AMD等國際巨頭仍占據較大份額，但國產GPU憑借不斷提升的性能和性價比，以及對國內市場需求的精準把握，市場份額呈增長態勢。在一些特定領域，如軍工、政府信息化、教育等對自主可控要求較高的市場，國產GPU已成為重要選擇。



現時內地GPU產業生態正逐步完善。在產業鏈上游，半導體製造工藝不斷進步，中芯國際等企業在先進制程工藝上取得突破，為國產GPU的生產製造提供了有力支撐。在產業鏈中游，礪算科技、景嘉微、摩爾線程、壁仞科技等眾多國產GPU企業不斷湧現，加大研發投入，推出一系列具有競爭力的產品。在產業鏈下游，與GPU相關的應用領域不斷拓展，包括人工智能、遊戲、影視特效、工業設計等。企業與科研機構、高校加強合作，共同推動GPU技術在各領域的應用創新，形成了產學研用協同發展的良好局面。



國產GPU企業在架構設計上不斷創新。摩爾線程自研的MUSA架構是國內首個實現單芯片同時支持AI智算、圖形加速、物理仿真的全功能GPU架構，目前已迭代到四代，為構建完整的產品矩陣奠定了基礎。景嘉微在圖形顯控領域深耕多年，其研發的GPU芯片架構針對圖形處理進行了優化，在機載、車載等領域具有獨特優勢。這些創新架構的出現，打破了國外架構的壟斷，為國產GPU性能提升和功能拓展提供了可能。通過對架構的持續優化，國產GPU在並行計算效率、圖形渲染質量等方面不斷進步，逐漸縮小與國際先進水平的差距。



根據市場研究機構數據，2023年中國GPU市場規模已從2020年345億元（人民幣，下同）增至807億元，年復合增長率為32.74%，預計2024年國內GPU市場規模將增至1079億元，2025年或將超過1200億元。在這一過程中，國產GPU的貢獻不斷加大，未來隨著技術的進一步突破和市場拓展，其市場份額有望繼續提升。



產業面臨八大挑戰



性能提升瓶頸。儘管國產GPU在近年來取得了一定的技術進步，但在運算速度、算力密度、圖形處理能力等關鍵性能指標上，與國際先進水平相比仍存在較大差距。進一步提升性能面臨著架構優化難度大、芯片制程工藝受限等問題。例如，在高端AI訓練場景中，國產GPU的算力難以滿足大規模數據處理和複雜模型訓練的需求。