7月份中國大宗商品價格指數繼續環比上升 大宗商品市場運行持續穩定恢復（圖源：央視網） 中評社北京8月5日電／據央視網消息，中國物流與採購聯合會8月5日公布7月份中國大宗商品價格指數。從指數運行情況看，指數連續三個月環比回升，表明企業生產經營活動繼續回暖，大宗商品市場運行持續穩定恢復，總體保持擴張態勢。



7月份中國大宗商品價格指數為111.4點，環比上漲0.5%。分行業看，黑色價格指數止跌反彈，有色價格指數繼續上漲。在中國物流與採購聯合會重點監測的50種大宗商品中，價格環比上漲的大宗商品有32種。其中，碳酸鋰、工業矽和焦煤的價格較上月分別上漲10.2%、9.8%和9.6%。



中國物流與採購聯合會大宗商品流通分會副會長周旭表示，中國大宗商品價格指數環比連續三個月回升，大宗商品市場的運行，總體持續回暖。在目前整個國家“反內卷”的相關政策以及逆周期調節政策的加力實施下，我們國家大宗商品市場總體保持擴張態勢。



另外，專家表示，我國大宗商品價格與全球經濟關聯度較高。當前全球大宗商品價格波動加劇，外部不確定、不穩定風險仍然較多，部分行業仍面臨有效需求不足、生產經營壓力加大等問題。下一步仍需進一步發揮大宗商品流通在擴內需、穩增長、促發展方面的重要作用，激發增強經濟內生動力和創新活力，繼續鞏固經濟回升向好的基礎。