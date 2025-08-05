上半年機械工業規上企業增加值同比增長9%

中評社北京8月5日電／據人民日報報導，中國機械工業聯合會表示，上半年，機械工業規模以上企業增加值同比增長9%，高於全國工業和製造業2.6和2個百分點。機械工業主要涉及的5個國民經濟行業大類增加值均實現同比增長，其中，汽車和電氣機械行業增速分別為11.3%和12.2%，引領機械工業增長。



經濟效益回穩向好。上半年，機械工業規模以上企業實現營業收入15.3萬億元，同比增長7.8%，增速比全國工業高5.3個百分點；實現利潤總額7912.1億元，同比增長9.4%。



新興產業蓬勃發展。上半年，機械工業戰略性新興產業相關行業合計實現營業收入和利潤總額增速分別比全部機械工業高1.3和5.4個百分點，占機械工業的比重分別達82.8%和82.6%，較上年同期分別提高1和3.9個百分點。



外貿出口保持較快增長。上半年，機械工業完成貨物貿易進出口總額5976.0億美元，同比增長7.1%。其中，出口額同比增長12.4%。



產品產銷平穩向好。上半年，機械工業重點監測的122種主要產品中，84種產品產量同比增長，占比68.9%，比上年同期提高7.4個百分點。其中，發電機組、工業機器人產量同比分別增長60.5%、35.6%。