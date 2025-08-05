首屆香港“黃永玉”藝術家扶持計劃展開幕

中評社北京8月5日電／據新華社報導，首屆“香港‘黃永玉’國際青年版畫藝術家扶持計劃”年度展覽4日在香港會展中心舉行開幕式。



該計劃由香港大公文匯傳媒集團、香港特區政府文化體育及旅遊局、特區政府民政及青年事務局、中央政府駐港聯絡辦宣傳文體部聯合主辦，得到香港藝術發展局及北京市文學藝術界聯合會聯合支持。此計劃致力於挖掘優秀的中國青年藝術家，每年為入圍藝術家提供媒體報導、年度展覽、交流創作等支持，並推動中國版畫藝術國際化發展，促進東西方文化藝術交流，為香港建設中外文化藝術交流中心注入強勁動力。



香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏致辭表示，希望通過推行這項計劃，讓香港成為青年版畫藝術家的“創意樞紐”，讓內地與香港的藝術新銳在這里與國際同行碰撞出思想火花，並借由這個平台躋身全球視野，讓版畫藝術在多元對話中綻放新彩。



香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭表示，藝術承載歷史，也指引未來。希望年輕一代藝術家們不僅能全身心投入藝術創作，也能勇於把握每一次展現自我的機會，讓更多人欣賞到他們卓越的藝術作品。期待年輕藝術家們以獨特的藝術言語，譜寫未來的無限可能，向世界說好中國故事、說好文化故事。



據介紹，本年度藝術家扶持計劃自啟動以來在藝術界反響熱烈，近千名深耕版畫藝術的青年才俊踴躍參與。經過評審專家嚴格遴選，最終有111位風格鮮明、表現出眾的青年藝術家成功入圍，他們分別來自中國內地、香港、澳門、台灣地區，以及英國、美國、意大利、阿根廷、哥倫比亞、韓國等。本次展覽以“以版為言”“版啟新象”“版藝傳馨”“畫說龍江”四大板塊串聯歷史、當下與未來。



展覽將持續至8月6日。