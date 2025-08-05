重建國際信任刻不容緩

中評社北京8月5日電／據人民日報報導，信任赤字撕裂全球共識，動搖和平穩定根基，重創國際合作，將世界推向分裂、對抗乃至衝突的危險邊緣。重建國際信任，沒有旁觀者。



信任是國家間合作的基石，需要國際社會共同呵護。回望過去數十年，得益於各國間相互信任與合作，經濟全球化快速發展，世界經濟步入繁榮增長期。然而當下，大國互信急劇流失，全球信任脆弱不堪，世界經濟復甦乏力。信任赤字已成為侵蝕世界和平與發展的“毒瘤”，撕裂全球共識，動搖和平穩定根基，重創國際合作，將世界推向分裂、對抗乃至衝突的危險邊緣。世界經濟論壇《2025年全球合作晴雨表》亮起紅燈：全球合作已陷入整體停滯。國際社會急需反思問題根源，共謀解決良方。這不僅關乎世界繁榮穩定，更攸關人類前途命運。



大國失信侵蝕全球信任根基，製造種種不確定性，信任赤字不斷加重。個別國家為維繫霸權，將民粹主義、冒險主義、單邊主義推向極致，企圖以極限施壓重塑國際秩序：任意“退群毀約”，破壞國際規則體系嚴肅性；濫施關稅、單邊制裁、長臂管轄，割裂全球貿易；推行“脫鈎斷鏈”“小院高牆”，扭曲市場，衝擊供應鏈。美國《外交事務》評論，現在的美國只理解強迫，不懂說服；只迷信軍費，不珍惜信任。當霸權國家視國際承諾為交易籌碼，把全球市場當作私屬領地，世界只能被迫吞下規則失序、市場動蕩、安全焦慮的苦果。



國際格局深刻調整，安全概念被某些國家異化為地緣博弈武器，追求所謂“絕對安全”，以致草木皆兵。“手握錘子者，滿目皆釘。”這些國家焦慮於失去全球秩序主導權，威脅感知被扭曲，將國家間的相互依存一律打上“威脅”標簽，將傳統安全概念無限外延至經貿、科技、人文等低政治和非安全範疇，使其服從於“國家安全”或政治議程。放任“泛安全化”思維主導外交政策，必將觸發“安全困境”的惡性循環，導致戰略互信銳減、競爭升級、供應鏈“武器化”、軍事投入激增，最終破壞國家間正常交往，無人能成贏家。



一些國家固守制度優越論，深陷二元對立思維，將不同文化背景和政治制度國家歸類為“他者”，將不同發展路徑看作系統性挑戰。當今世界正由單一文明、單一國家主導的霸權結構向多元格局演進，部分國家固執套用冷戰“劇本”，放大對他國的敵意，將正常的發展競爭上升為制度對抗，持續炮製各種“威脅論”“陷阱論”，製造對立隔閡。通過組建排他性小圈子和“制裁共同體”，企圖聯手打壓他國發展，維繫衰頽的同盟體系。這種人為製造所謂“文明優越”“文明衝突”，以意識形態割裂人類共同價值的做法，不僅暴露了其面對歷史潮流的惶恐，更撕裂人類社會賴以存在的信任基礎。