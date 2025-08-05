王毅同韓國外長趙顯通電話

中評社北京8月5日電／據外交部網站消息，2025年7月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同韓國新任外長趙顯通電話。



王毅表示，中韓是重要近鄰和合作夥伴，堅持睦鄰友好符合兩國人民共同利益。韓國新政府就職後，兩國元首通電話，中韓關係實現良好開局，也為我們下步開展工作指明了方向。



王毅強調，中韓要做名副其實的戰略合作夥伴，推動兩國關係向更高水平邁進。首先要保持政策穩定性，中方始終重視發展中韓合作，對韓政策保持連續穩定，希望韓方對華政策同樣做到穩定、可持續、可預期，避免搖擺。二是要堅持獨立自主，中韓關係基於雙方共同利益，利好兩國人民，不針對任何第三方，也不應受制於任何第三方。三是要增強互惠互利，中韓經濟聯繫密切，產供鏈高度互嵌，雙方要深化互利合作，實現共同發展。作為多邊主義和自由貿易的受益者，中韓要共同反對“脫鈎斷鏈”，維護全球產供鏈穩定暢通。中方支持韓方今年下半年主辦亞太經合組織領導人非正式會議。



趙顯表示，韓方高度重視韓中關係，期待密切兩國高層交往，面向未來，推動韓中戰略合作夥伴關係取得更大發展。韓中經貿關係密切，已形成良好合作模式，韓方願積極推動兩國自貿談判，深化韓中經貿合作。期待同中方加強溝通協調，正視歷史，共同維護地區和平穩定。

雙方還就多邊領域協調合作等交換了意見。