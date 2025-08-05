習近平同尼總統就中尼建交70周年互致賀電

中評社北京8月5日電／據外交部網站消息，2025年8月1日，國家主席習近平同尼泊爾總統鮑德爾互致賀電，慶祝中尼兩國建交70周年。



習近平指出，中國和尼泊爾山水相連，友好交往源遠流長。中尼建交70年來，無論國際和地區形勢如何變化，兩國始終相互尊重、平等相待、互利合作，樹立了不同社會制度和大小國家間友好相處的典範。近年來，中尼關係健康穩定發展，政治互信持續增強，共建“一帶一路”及各領域合作日益拓展，中尼面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係不斷深化。



習近平強調，我高度重視中尼關係發展，願同你一道努力，以兩國建交70周年為契機，弘揚傳統友誼，加強各領域交流合作，推動中尼關係更好惠及兩國人民，為地區和平與發展貢獻力量。



鮑德爾表示，尼中建交70年來，始終堅持相互信任、主權平等、和平共處，兩國友誼久經考驗。中國是尼泊爾值得信任的鄰居和發展夥伴。尼方感謝中國長期支持尼泊爾發展、尊重尼泊爾主權和獨立。尼方堅定奉行一個中國原則，期待同中國攜手前行，進一步深化各領域合作，實現和平、進步和繁榮的共同願景。



同日，國務院總理李強同尼泊爾總理奧利互致賀電。李強表示，中方高度重視中尼關係發展，願同尼方一道努力，以中尼建交70周年為契機，加快推進高質量共建“一帶一路”及各領域交流合作，推動中尼面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係不斷發展。



奧利表示，尼中兩國堅持在和平共處五項原則基礎上發展友好關係。尼方高度讚賞中方尊重尼泊爾主權、獨立和自主選擇的發展道路，欽佩中國取得的偉大歷史成就。展望未來，尼方將繼續致力於落實兩國間達成的協議，切實造福兩國人民。