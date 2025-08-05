萬人“喊江”，吉尼斯世界紀錄背後有故事

中評社北京8月5日電／據人民日報報導，中國地圖雄雞雞冠上最東端的“小點”，就是有“華夏東極”之稱的黑龍江佳木斯撫遠市。這裡位於黑龍江、烏蘇裡江交匯處，是中國春分至秋分每天最早看到太陽升起的地方。



撫遠與俄羅斯遠東第一大城市哈巴羅夫斯克隔黑龍江相望，航道距離僅65公里。一條界江，連同它承載的文化印記與生活習俗，將兩國人民緊密相連，繪就一幅跨江文化交融圖景。

“喊江節”



“開江啦！開江啦……”



今年4月12日上午9時，佳木斯市松花江畔，數千名遊客站在江邊齊聲高喊。大大小小的碎裂冰塊，與人們的歡呼聲一道捲入激流，奔騰而去。



50位赫哲族表演者手持鹿皮“神鼓”，以取自松花江冰裂聲波的鼓點節奏，吟唱開江祭詞，將沉睡了一個漫長冬季的江水喚醒。



近千年來，當江面之下的冰裂聲變得密集，世代居住在黑龍江、松花江、烏蘇裡江江畔的赫哲族人便吹響了春之號角。



“江開，漁者祭以豕酒，然後下網。”清代《寧古塔紀略》如此記載。赫哲族先祖在此漁獵生息，認為“江神”主宰一年的風調雨順、魚群豐歉，在開江下第一網前必舉辦隆重的祭祀祈福儀式，求得新歲的吉祥安康。



開江習俗循古例傳承至今，成為一年一度的“喊江節”。這個節日被視為春天的開始，標誌著江河解凍，漁民可以開始捕魚。如今，“喊江節”既是融合了少數民族獨特漁獵文化的盛典，也是人與自然的對話，吸引了大量俄羅斯遊客觀摩參與。2024年的“喊江節”共有1萬多人齊聲高歌《喊江》，創下“最多人參與的電台直播合唱”的吉尼斯世界紀錄。



俄羅斯遊客安德烈和尤莉婭用手機拍攝了今年的開江盛況。他們來自哈巴羅夫斯克市，專程到這裡觀看“喊江節”。“喊聲震耳欲聾，好像在和江水對話，非常震撼！”安德烈說，“回家後我把視頻播放給親友看，讓他們感受一下這裡的獨特文化。”