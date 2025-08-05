暑期文旅里的“融”字訣

中評社北京8月5日電／據人民日報報導，建設統一大市場，就要打破各自為戰的“小圈層”，從山水相望走向深度融合，在共同發展中攜手“出圈”



正值暑假，家人準備外出旅行。做攻略時，買門票、訂酒店、找餐廳，一開始很讓人“頭大”。多嘗試，顯轉機。有的電商平台上，門票與酒店信息同步推薦，訂酒店時提示附近美食，還有的直接推出“景酒套餐”，“一站式服務”免了很多“選擇困擾”。



電商平台何以“懂我”？這既是景區、酒店、餐飲店等經營主體抱團發展的策略，也是旅遊資源要素整合的結果。“融通”，正是今年暑期文旅產業發展的一大亮點。



兩個場景，同樣能說明問題。



先看區域。得益於九綿高速主線貫通，擁有“20℃夏天”的四川平武融入“成都3小時旅遊圈”。



再看科技。入境旅遊一站式智慧服務平台“嗨游”上線，遊客只需選擇時間、人數、偏好等信息，便能獲取個性化行程，還可享翻譯、打車等延伸服務。



從國內游到入境游，從完善交通到科技賦能，從區域聯動到信息整合，各類要素資源流動的“毛細血管”被打通，進一步釋放了文旅消費潛能。



沒有要素順暢流動、資源高效配置，很難構建全國統一大市場。一段時間以來，票根串起分散的餐飲、商業等場景，激發城市消費新活力；體育賽事帶動城鄉互動，打開文體旅融合新空間……事實證明，悟透“融”字訣，政策支持加力，資源整合加碼，打通一切阻礙要素流動的堵點卡點，文旅消費市場便不愁發展增量。



“新”與“舊”融起來，盤活“閑資源”，打造“活資產”。山東曲阜梨園村，曾經路難走、房破舊，是典型的“空心村”。要發展就要有巧思，老宅子不能被閑置。通過引入專業團隊，村內40餘處老舊房屋和閑置宅基地得到系統性改造。老屋煥新生，文創工坊里的匠人們專注雕刻，農家書屋內孩子輕聲閱讀，鄉村咖啡館飄來陣陣醇香，鄉親們吃上“文旅飯”。還有不少地區通過活化利用、生態修復，讓“工業銹帶”變“文旅秀帶”、廢棄礦坑“長出”文旅樂園。重估資源價值，轉變思路、創新場景，讓沉睡的要素資源流動起來，有利於創造市場新機遇。