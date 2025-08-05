市民舍財救人：人的美德映照城的文明

中評社北京8月5日電／據人民日報報導，夜雨如注，北京懷柔區琉璃廟鎮，一束車燈吸引了居民袁振華的注意。白色轎車歪在路邊，傳來呼喊——大水之中車主被困，亟待救援。齊膝的洪浪里，袁振華顧不上取走自己車中為父親治病的2萬元現金和證件，艱難地衝到白色轎車面前。左手殘疾的他用右臂死死勾住車窗，咬緊牙關將被困人從副駕駛窗救出。轉移到高地後，回身望去，兩人車輛都被濁流卷走，無處尋蹤。他的義舉，令許多網友欽佩動容。



【點評】“錢沒了，車也沒了，但是我救了一個人啊，我覺得挺值的！”在袁振華眼中，一個鮮活的生命遠比個人財富珍貴得多。雨夜里，那個略顯踉蹌卻堅定的身影，詮釋了何為臨危不懼、擇善而行。



北京持續數日的強降雨中，類似的情景不在少數。密雲區太師屯鎮葡萄園村，王天宇、王衝、段小城、王利新、王利國5人用鏟車和衝鋒舟架起“生命之橋”，協助消防救援人員總計救出被困群眾上百人；“因為這是我們家”“我們這些年輕的孩子先上”，平穀區鎮羅營鎮關上村，16歲的李梓輝逆疏散人流而行，為救援人員帶路……縱身一躍、舍身一搏，許多平凡人的不凡之舉，在暴雨里築起一道道堅固的堤防。



群眾自發的義行善舉，能與專業的救援力量形成合力，進一步織密救援網絡，更好守護一方平安。



人人可做，人人皆做；處處可為，處處有為。黨的二十大以來，全國依法依規確認見義勇為行為超過3萬例、見義勇為人員近4萬人。義行善舉如星火點點，閃耀人性之美、文明之光。正是在英雄輩出、精神賡續的接力中，我們的社會不斷積蓄著明德惟馨、崇德向善的內生動力。



守護英雄氣，當撫眾人心，不能讓“蹚了水”的人“犯了難”。見義勇為，有時難免需冒風險，甚至可能蒙受損失，有完善的政策機制保障在後，才有更多的仁人義士挺身在前。近年來，在法治和政策層面，見義勇為得到了更多更系統的保障。兜底的制度機制，正讓顧慮和質疑的聲音越來越少，推動更多人向義行善舉報以掌聲、致以敬意、加以效仿。



人的美德映照城的文明，城的韌性也應托舉起人的幸福。極端天氣中的突發情況，也是對城市治理的一次全面檢驗。