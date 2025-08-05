台胞青年在山河詩畫中探尋文蹤史脈

浙江分營營員在杭州孔廟合影。（主辦方供圖） 中評社北京8月5日電／據人民日報海外版報導，鬆花江畔看風吹稻花，北大清華感受學術氛圍，河北金山嶺登巍峨長城，西子湖畔聽南屏晚鐘……這個暑期，2025全國台聯台胞青年千人夏令營的部分營員來到東北三省、河北、北京、上海和浙江，感受南北迥異的自然風光、風土人情，感受城市的發展脈絡和底蘊深厚的歷史文化。



“這次旅程遠不止是一次游歷，更是一次難得的學習與開闊眼界的寶貴經歷，對我來說意義非凡。”首次來到大陸的郭同學表示，他要把所見所聞分享給更多的台灣同學，讓大家共同感受祖國的發展脈動。



登上萬裡長城



“好喜歡這里，我都舍不得回家了。”全國台聯台胞青年千人夏令營北京遼寧分營活動近日閉營，近20位旅居海外的青年台胞帶著不舍結束了在北京、遼寧的深度探訪。



北京是許多台灣學子向往之地。此行，青年台胞游覽了故宮博物院、天壇公園、八達嶺長城以及底蘊深厚的中國國家博物館，探訪了2024年新晉“世界文化遺產”的北京中軸線，並在國家體育場“鳥巢”、國家游泳中心“水立方”近距離感受了“雙奧之城”的獨特魅力。



多名台灣高中生興奮地表示，能夠親身走進北京大學和清華大學這兩所世界頂尖學府，感受其優美的校園環境和濃鬱的學術氛圍，倍感榮幸，也堅定了加倍努力、未來爭取來此深造的決心。



“我要把‘這麼近那麼美，周末到河北’的名片帶回去，讓大家都來體會河北的美麗。”參加河北分營活動的台胞青年羅華用這句河北文旅口號，道出了對河北的喜愛之情。一周時間裡，他和20餘位台胞青年以及河北省台籍大學生志願者先後參觀了國家跳台滑雪中心、中華三祖堂、避暑山莊等地。



登上素有“萬裡長城，金山獨秀”美譽的金山嶺長城，台胞青年周宥妤說：“我感受到所學的歷史不再是課本上的文字，它就在我們走過的土地和觸摸的建築上，是鮮活而生動的。”