“黑話爛梗”泛濫　要為語言拉好文明的繮繩

中評社北京8月5日電／據人民日報報導，“尊嘟假嘟”“XSWL”等諧音梗、縮寫梗隨處可見，“媛”“老六”等正常詞語被貶義化，“梭哈”等遊戲黑話讓人不知所雲……不久前，針對互聯網“黑話爛梗”泛濫勢頭，一些網絡平台發布公告，明確整治平台上的不規範用語現象，營造健康文明的網絡語言環境。



“黑話爛梗”等不規範表達，不僅侵蝕著語言本身的清晰度與美感，也會在不同群體間製造溝通壁壘，甚至可能成為不良文化的載體。當低俗隱喻被包裝成“玩梗”，當消極價值觀藏身於流行語，它們便會在輕鬆戲謔的偽裝下，悄悄侵蝕健康的文化土壤。因此，用規範的語言“好好說話”，不僅有助於構築清朗的網絡空間，對於人際溝通交流、社會各領域信息清晰傳播、語言文化健康發展等也至關重要。



語言是思維的外化，反過來也塑造著思維方式。幾年前的一場班會上，一名小學語文老師講到氣球與蝴蝶在風來時的區別。空心的氣球隨風飄走，有生命的蝴蝶則可以隨風起舞。簡單套用流行語，難免陷入人雲亦雲的表達陷阱，長此以往，人也會像氣球一樣，喪失內在的定力與創造力。由此觀之，守護語言的規範與深度，也是在守護我們獨立思考的能力與精神世界的豐盈。為語言拉好文明的繮繩，全社會人人有責。



“言之無文，行而不遠。”語言承載著文化，形象生動的話語更能打動人心。守住語言的“文化味兒”，使其成為審美旨趣、文化基因的載體，是規範使用語言的題中應有之義。近年來，“中國詩詞大會”“中華經典誦寫講大賽”“詩教潤鄉土”等活動中，詩詞經典在口口傳誦、筆尖流轉中綻放恒久魅力。這也啟示我們，清除雜草最好的方式是種上莊稼。讓美好的語言走進校門家門、走向田間地頭，在社會中營造親近經典的氛圍，能夠厚植文化底蘊，催生更多情感飽滿、力量豐厚的表達。



一言一語間，還積澱著文明的厚度。從文言到白話，從方言到普通話，都記錄下穿越時空又一脈相承的精神回響，講述著跨越地域又共融共生的生活萬象。今天，我國已建成世界上最大規模的標準化語言文化資源庫。推進語言文字規範化、標準化、信息化建設，讓更多人更好瞭解中國話，不僅有利於傳承弘揚中華優秀語言文化，也是為更精準、更多彩的當代語言表達培土夯基。