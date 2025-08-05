中評社北京8月5日電／據人民日報報導，匯集127位抗戰老兵的照片，撰寫人物故事介紹，精心設計排版樣式……眼下，戚輝正在為抗戰老兵們策劃一場特別的影展。



55歲的戚輝是中國聯通河北唐山分公司的員工，也是一名攝影愛好者，他利用業餘時間尋訪抗戰老兵，發起了一場關愛冀東八路軍老戰士的公益攝影活動，成立了一個由40餘人組成的唐山公益攝影團隊。11年來，團隊為老兵們拍攝肖像，記錄其抗戰故事，關心他們的生活，足跡遍布北京、天津、河北、遼寧等省份的27個縣市區，行程達7萬餘公里。



為何要為老兵們拍照？2014年，一次偶然的機會，戚輝為唐山玉田縣村民王永貴拍照。“老人突然從牛皮紙包裡掏出好多軍功章，一下子神采飛揚，渾濁的眼眸也變得亮閃閃的！”他被這一幕觸動了，一次次按下快門。



戚輝小時候常聽家中老人講當地的抗戰故事，見到王永貴後，他覺得自己對歷史有了更鮮活的感知。他想：“老兵們年事已高，我們應該行動起來，把他們的身影和故事記錄下來。”



尋訪老兵，並不像按動快門那樣簡單。老兵們身居何處，大部分線索都是通過熱心人士輾轉獲得。“老兵們名字不確定，有的只知道可能住在哪個村莊，需要到村裡挨門逐戶地打聽。”戚輝說，無功而返也是常有的事。

困難重重，戚輝非但沒有停下，反而加快了腳步。一次，由於拍攝比原定時間推遲了一周，碰上老兵生病入院；還有一次，前一天與老兵約好見面，但第二天下午趕到時，老人已經去世……戚輝意識到：“為老兵拍照，是一場與時間的賽跑。”



拍照留下了照片，但也不只是照片，戚輝說，這同樣是一次精神的洗禮。



一次，戚輝去看望一名老兵，老人已是癌症晚期，平日坐著輪椅。拍攝結束後，戚輝準備離開時，無意間回頭，看到老人正由家人攙扶著，向拍攝團隊敬禮。這一幕深深地印在戚輝的腦海中，他說：“尋訪過程中，我們付出了很多，但我們的收穫更多，老兵們的精神一直感染著我們。”



“吃飯時，我們把樹葉子當碗，樹枝當筷子”“當時打游擊，一年要穿壞好幾雙鞋”“日本人用皮鞭抽我，還用辣椒水灌我，但我就是不說”……拍攝之餘，團隊還把老兵們講述的故事一一記了下來。