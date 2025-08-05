白求恩：跨越山海的國際共產主義戰士

中評社北京8月5日電／據人民日報報導，盛夏時節，太行山草木葱蘢，生機盎然。在位於河北省淶源縣王安鎮銀山口村的白求恩戰地手術室展館，上百名中小學生正在開展研學活動，通過參觀舊址、文物和史料等，直觀感受白求恩當年如何在抗日前線救治傷員。



“孩子們生活在和平安定的年代，應該知道當今生活的來之不易。”銀山口村黨支部書記劉軍堂說，一些學生經過培訓後擔任起講解員，完成了從“聽眾”到“傳播者”的角色轉變。



在白求恩戰地手術室展館的旁邊，一個不足10平方米的小廟被保護得很好，這裡便是白求恩當年救治傷員的戰地手術室舊址之一。



1938年，華北地區抗戰形勢十分嚴峻。由中國共產黨領導的晉察冀抗日根據地處於敵後抗戰前沿，戰事頻繁。當時八路軍武器裝備落後，醫療條件匱乏，許多傷員得不到及時救治。



正是在這樣的背景下，白求恩跨越山海來到中國幫助抗戰。



白求恩，全名為亨利·諾爾曼·白求恩，加拿大共產黨員，著名的胸外科專家。1938年1月，受加拿大共產黨和美國共產黨的派遣，他率加美援華醫療隊輾轉到達延安，並提出要到抗日前線去。同年6月，白求恩到達晉察冀抗日根據地並擔任軍區衛生顧問，創造性地提出“把手術台設在離火線最近的地方”。



白求恩的到來，對缺醫少藥的晉察冀抗日根據地軍民來說無異於雪中送炭。在晉察冀軍區後方醫院，他一個月內為147名傷員做了手術；在廣靈公路伏擊戰中，他連續工作40個小時，為傷員做手術71例；在冀中抗日前線，他4個月行程750餘公里，進行戰地手術315次……他還及時總結戰傷治療經驗，編寫了與抗戰實踐相結合的醫學專著，迅速提高了八路軍醫務人員的戰地救護水平。



1939年10月，日軍對北岳區抗日根據地發動冬季“大掃蕩”。白求恩毅然推遲了回國的行期，堅守在戰鬥一線救治傷員。



這一次，白求恩把手術台設在了淶源縣王安鎮孫家莊（現屬銀山口村）小廟。“當時選擇這個小廟，一是因為離前線近，便於救治傷員；二是小廟在村外而不是村裡，避免村民遭敵人報復。”淶源縣委黨史研究室編輯部主編姚金山說。