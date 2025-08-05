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國家防辦向內蒙古調撥應急救災物資
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2025-08-05 14:54:28
中評社北京8月5日電／據新華社報導，應內蒙古自治區防指請求，國家防總辦公室4日會同國家糧食和物資儲備局調撥編織袋、復膜編織布、長絲土工布、防洪鉛絲網、搶險舟艇、排水泵、發電機、照明設備等1.3萬餘件中央應急搶險救災物資（防汛抗旱類），支持內蒙古做好抗洪搶險工作。
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