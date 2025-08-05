楊靖宇烈士陵園：白山鬆水間，紅色基因永傳

中評社北京8月5日電／據人民日報報導，“每一次講述他的故事，我都能感受到那份跨越時空的精神力量。”吉林通化市楊靖宇烈士陵園，楊靖宇烈士的後人馬繼志回憶，“有一塊樺樹皮在我們家收藏了近70年，那是從楊靖宇烈士犧牲的地方帶回來的，時刻提醒我們要繼承先輩遺志，矢志不渝傳承紅色精神。”



白山鬆水，碧血丹心。近日，記者走進通化市，尋訪英烈事跡，重溫抗戰記憶。遼闊的黑土地上，東北抗聯精神永久傳承，成為激勵人們幹事創業的強大精神動力。



精神的豐碑——



東北抗聯寫下不朽的傳奇



長白山南麓，渾江東岸，楊靖宇烈士陵園內鬆柏蒼勁。楊靖宇高大的戎裝銅像挺立，銅像基座上鐫刻著“通化市青少年敬立”。



陵園內莊嚴肅穆，不少幹部群眾前來瞻仰。“當年先烈們與日寇浴血奮戰，才有了今天來之不易的幸福生活。英雄，我們要永遠銘記。”76歲的左先生表示。



在陵園第一陳列室，一張楊靖宇學生時代的照片格外醒目。“這張照片拍攝於1926年，當時楊靖宇21歲。1928年，楊靖宇赴外地開展革命活動，臨行前將此照片交給了妻子，自此再也沒有回來。”通化市革命烈士陵園管理中心工作人員於洋說。



“在革命道路上，楊靖宇烈士奮勇向前、不畏犧牲，用生命踐行了對黨和人民的忠誠誓言，樹立了永不褪色的精神豐碑。”馬繼志說。



走進東北抗日聯軍紀念館，展櫃里擺放著兩塊特別的木頭。仔細觀察，刻在木頭上的文字隱隱可見。“當年東北抗聯將士們利用隨處可見且不易被敵人注意的大樹，將樹皮扒下來，在樹幹上刻上消息或貼上聯絡標語，以此實現信息傳遞。”於洋說。