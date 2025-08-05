台商台青走晉來陽泉專場活動圓滿舉行

中評社北京8月5日電／據中國台灣網報導，兩岸同心謀發展，攜手同行向未來。8月4日，為期4天的2025年“台商台青走晉來”陽泉專場活動圓滿落幕。本次活動以“晉台連心橋 攜手贏未來”為主題，共吸引60餘名台商台青齊聚陽泉，深入探索這座太行山城的投資沃土、文化根脈與發展潛能，感受陽泉兼具厚重底蘊與蓬勃活力的獨特魅力。



作為晉台交流的重要品牌，“台商台青走晉來”活動自2021年啟動以來已連續成功舉辦4屆，持續吸引台商台青赴晉考察交流，為台灣同胞認識山西、融入山西、扎根山西構建平台。本次2025年“台商台青走晉來”陽泉專場活動由山西省人民政府台灣事務辦公室、中共陽泉市委、陽泉市人民政府主辦，採用“1+N”模式，以專場推介會為核心載體，配套開展重點產業考察、兩岸青年互動、文化深度體驗等係列活動，旨在進一步挖掘晉台合作新潛力、拓展交流協作新空間，吸引更多台商台青走進陽泉、讀懂陽泉、深耕陽泉。



活動前，陽泉市委書記雷健坤，市委副書記、政法委書記師旭明親切會見部分台商台青代表。陽泉市委副書記、市長鞠振，山西省台辦副主任李菲，全國台企聯常務副會長韓螢煥出席推介會並致辭，全國台企聯常務副會長曾新慧出席，台青代表範姜鋒發言，陽泉市委常委、副市長石崢主持會議。陽泉市直有關部門、各縣（區）、高新區負責人、相關企業代表參會並作推介，為晉台合作搭建全方位對接平台。



本場推介會以多維視角係統呈現陽泉的城市特質、產業矩陣、營商環境及戰略規劃，生動展現陽泉在產業轉型中積蓄的獨特優勢，在歷史長河中沉澱的文化精髓，以及在創新驅動下迸發的發展活力。推介環節中，陽泉各縣（區）及高新區分別聚焦重點產業布局、惠台政策體係、文旅融合路徑等特色領域展開推介，全面彰顯陽泉發展潛力與泉台合作前景。參會台商台青紛紛表示，此次活動讓他們真切感受到陽泉發展的強勁動能，期待未來加強與陽泉的交流溝通，尋找合作契合點，實現互惠互利、攜手共贏。



在特色參訪交流活動中，台商台青分別考察了陽泉重點產業鏈、“333”產業集群、特色專業鎮等相關企業，同時開展了兩岸青年職業交流活動。在平定縣，台商台青先後赴山西農業大學陽泉富硒產業研究院、平定砂淘街、山西貝特瑞新能源科技有限公司，深入瞭解富硒農業科研成果轉化、傳統砂器產業創新升級及新能源材料產業鏈發展情況。在高新區，台商台青赴山西智創城7號、康搏特陽泉新材料有限責任公司、陽泉閥門股份有限公司、中電數字產業園，實地瞭解數智建設場景應用，現場感受智能製造與產業轉型升級的實踐成效。部分台青代表還走進山西工程技術學院、陽泉職業技術學院，實地參觀煤礦實景教育培訓基地、地質文化園，以及陶藝、中藥、化學等特色實訓室，與當地企業就專業前沿、職業教育、人才培養等展開座談交流，瞭解陽泉職業教育的發展成果與育人特色。