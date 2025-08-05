四川整治高標准農田建設領域腐敗問題

中評社北京8月5日電／據人民日報報導，眼下，四川省廣安市廣安區花橋鎮唐店村的連片水稻進入收穫季。



花橋鎮地處四川盆地東部丘陵地帶，是四川產糧大鎮。自2019年起，花橋鎮啟動實施高標準農田建設，覆蓋鎮里32個村、6.27萬餘畝土地，涉及3萬多戶村民。工程完工不久，部分農田卻出現了蓄水滲漏、田坎垮塌等質量問題。“改造農田本來是好事，結果一直關不住水，問題嚴重的田已不適合耕種。”村民們很揪心。



高標準農田建設事關糧食安全，事關群眾切身利益。2024年以來，四川省紀委監委把高標準農田建設領域突出問題納入群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治重點項目，對2020年以來高標準農田建設項目進行大排查，要求各級紀檢監察機關綜合運用掛牌督辦、提級辦理等手段，從嚴查處問題。同時，四川省紀委監委定期篩選重點線索，2024年7月起掛牌督辦廣安區花橋鎮高標準農田質量問題案件。



廣安區紀委監委調查組發現花橋鎮多個標段項目中標施工方來自不同公司，實際施工方卻為同一家公司，工程實際完成量遠低於合同約定的進度節點，但項目資金已撥付到位。“這種違反資金撥付流程的操作，背後可能存在權力尋租和利益輸送。”調查組成員齊強說。隨著調查不斷深入，時任廣安區農業農村局總農藝師馬某某嚴重違法問題逐漸清晰。



經查，2019年以來，馬某某利用職務之便，通過提前透露高標準農田建設項目招標信息等方式，幫助他人中標工程項目，從中收受好處費162.6萬元。馬某某還夥同區農業農村局農田建設、農資農能等站所室業務人員，長期收受項目承建方“好處費”150餘萬元，個人分得90餘萬元，並在項目建設、驗收等環節為對方提供幫助。馬某某受到開除公職處分，被依法判處有期徒刑5年，廣安區農業農村局還有15名黨員幹部受到嚴肅處理。



截至目前，在開展高標準農田建設領域突出問題專項整治中，四川省各級紀檢監察機關共處置問題線索5906件，立案3299件，給予黨紀政務處分2516人，推動解決群眾急難愁盼問題2910件。