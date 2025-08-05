第三屆海峽兩岸青少年馬術邀請賽在福州舉辦

中評社北京8月5日電／據中國台灣網報導，8月3日，第十三屆海峽青年薈薈·2025 第三屆海峽兩岸（福建）青少年馬術邀請賽在福州市正式拉開帷幕。來自福建、海南、台灣等地的兩岸20支青少年馬術隊伍、200多人齊聚賽場，以馬術為紐帶搭建起跨越海峽的交流橋梁，通過“以馬會友”促進兩岸馬術界深度互動。



本屆賽事以“一馬跨海峽，青春共馳騁”為主題，設置馬背遊戲賽、地桿賽、30CM交叉桿賽、50-60CM 障礙賽（青少組）、50-60CM障礙賽（公開組）、80-90CM障礙賽（青少組）、80-90CM障礙賽（公開組)、100-110障礙賽等8個組別，每個項目設置個人、團體獎項各3名。



開幕式上，福建省馬術協會與台灣嘉賓現場互贈特色禮品，福建省馬術協會向台灣同胞頒發福建省馬術協會海峽兩岸交流委員會顧問及執行會長聘書。



除了競技比賽，兩岸騎手還在場地障礙項目中展現各自的技術風格與訓練理念，通過技術交流、經驗分享以及裁判團隊的專業點評等，交流借鑒兩岸馬術運動的訓練體係、賽事規範等，共同提升兩岸馬術競技水平。



福建省馬術協會相關負責人表示，未來，還將深化此次活動的交流合作成果，聯合兩岸相關機構攜手推進多項規劃：啟動兩岸青少年馬術騎手聯合培養計劃，聯合開發馬術研學課程，實現騎手互派集訓；規劃 “海峽馬術走廊”，推動兩岸馬匹檢疫互認，讓更多優良馬種能夠便捷往返，持續深化兩岸體育交流。