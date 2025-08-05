青島台灣美食文創嘉年華活動啟幕

中評社北京8月5日電／據中國台灣網報導，8月1日，青島台灣美食文創嘉年華活動在嶗山區金岸廣場啟幕。本次活動由青島市台辦、嶗山區人民政府指導，青島市台灣同胞投資企業協會主辦，是政府、台企協會、企業共同參與，面向青島市民和遊客開放的大型美食文創交流活動，舉辦時間為8月1日至17日。



在煙火氣中搭建有溫度的交流平台。深度挖掘兩岸共同的文化基因與生活喜好，以最具煙火氣的“美食+文創”為切入點，依托青島啤酒節的成熟場地與高人氣，科學規劃65個特色展位布局，營造濃厚台灣夜市氛圍。嚴格篩選參展商戶與項目，確保原汁原味的台灣特色與文化內涵。100餘位台商台青親臨現場,製作地道美食，展示文創精品，演繹民俗風情，讓“兩岸一家親”的理念在煙火氣中深入人心，有效夯實了交流的民意基礎。



讓青春音符成為融合發展的最強音。活動通過設立台灣青年文創展銷與DIY體驗區，為台灣青年創業者提供廣闊的展示舞台和市場對接渠道，參展台青紛紛表示，青島城市環境優美，營商環境優越，本次嘉年華活動讓他們直觀感受到青島乃至大陸市場澎湃的活力與機遇，增強了台青投身大陸幹事創業的信心。活動中邀請兩岸青年電音樂團、打擊樂團同台獻藝，進行才華展示、切磋技藝、分享經驗，為兩岸青年互學互鑒營造了自然輕鬆的交流場景，以文藝與演出增進了情感共鳴，點燃了青年群體深度參與兩岸交流的熱情。



激發經濟活力與民心交融的雙引擎。活動將滿足市民需求與深化情感聯結緊密結合，成功將青島啤酒節這一地方特色與對台交流主題有機融合，打造了依托在地優勢、聚焦共同興趣、營造歡樂氛圍的“嘉年華”式交流，主題鮮明，參與度高，有效提振了節會的消費活力。活動現場人流如織，反響空前熱烈，美食攤位廣受歡迎，文創產品備受青睞，精彩表演贏得陣陣喝彩。活動創新設置多個台灣網紅景點3D造型打卡點等互動性強、易於傳播的環節，社交平台“打卡曬圖”形成熱潮，讓市民遊客在沉浸體驗中增進了對台灣文化的真切瞭解與由衷喜愛，有效促進了兩岸同胞的情感聯結與文化認同。



本次台灣美食嘉年華以美食為媒，文創作橋，如同一杯精心釀造的醇厚佳釀，將兩岸同胞的深情厚誼盡情釋放，生動印證了根植共同文化、貼近百姓生活的民間交流擁有如盛夏驕陽般的蓬勃生命力，青島市將繼續深耕此類親和力強、參與度廣的活動，共繪兩岸融合發展的美好畫卷。