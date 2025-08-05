中評社北京8月5日電／據中國台灣網報導，再過不久，第12屆世界運動會即將在四川成都拉開帷幕，全世界約5000名運動員將在盛夏時節相聚天府之國，追逐夢想榮耀，點燃熱血激情。



作為一項極具影響力的國際性體育競賽盛會，世界運動會於1981年首次舉辦，每四年舉行一次。它是非奧項目最高水平的國際綜合性運動會，與奧運會相互促進、相互補充，共同致力於在世界範圍內促進體育運動的發展和奧林匹克精神的傳播。



歷經多年發展，世運會規模持續壯大，影響力與日俱增。截至目前，世運會已成功舉辦11屆，每一屆都留下了諸多難忘瞬間與精彩賽事。2019年5月，在澳大利亞黃金海岸舉行的國際世界運動會協會上，成都獲得2025年世界運動會舉辦權，這也是中國大陸首次舉辦世界運動會。



這場體育盛宴，不僅是競技的舞台，更是促進多元交流的重要契機。據悉，此次中國台北代表團共派出120名選手參加本屆世界運動會，預計將參與14個運動種類，目前參賽選手已陸續抵達成都。有隊員表示，這是自己第一次參加世界運動會，能登上這樣重要的舞台，是榮耀更是期待，我們將懷抱感謝與敬意前行，不負往日的汗水與努力。



兩岸同胞血濃於水，體育交流是連接彼此情感的堅實橋梁，讓我們越走越近，越走越親。近年來，兩岸間持續舉辦包括棒球聯賽、跆拳道交流賽、籃球友誼賽等一係列豐富多彩的體育賽事交流活動，為兩岸青年搭建了交流互動的橋梁。體育交流作為兩岸交流融合的重要一環，不僅拉近了兩岸民眾的距離，也促進了兩岸競技水平的提高和體育事業的發展。



今年暑假期間，2025海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽、第六屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節、海峽兩岸同名村籃球邀請賽、海峽兩岸羽毛球青少年交流比賽、“輪動兩岸夢想啟航”青少年輪滑文化交流、“穗台青年體育嘉年華”等活動相繼舉辦，深度詮釋了兩岸體育交流融合、互利共贏的發展理念，充分證明了不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不會停、不會斷、不會少。