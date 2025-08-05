關稅衝擊浮現　美走資潮加劇

中評社北京8月5日電／據大公報報導，美國向全球多國加征進口關稅，表面上占盡便宜，但實際上損害自身利益，引發走資潮，負面影響極深遠。高關稅稅率下，全球加快降低對美國市場的依賴，繼而影響國際資金流向，觸發大規模資金從美國金融資產出逃。



歐盟與日本外貿出口高度依賴美國市場，面對美貿易霸淩，無奈接受15%的關稅，特朗普因此沾沾自喜，但美國不少有識之士認為，所加稅項最終由美國買單，企業會將額外關稅轉嫁消費者，打擊私人消費，不利經濟增長。事實上，美國6月消費物價指數升幅加快至2.7%，較5月高0.3個百分點，預期下周二公布的7月消費物價指數升幅可能達3%。若通脹重現“3”，美息隨時不減反加，令經濟陷入滯脹危機，美元資產走弱。



各國降美出口 美元外循環減弱



特朗普吹噓歐日韓將大增在美投資及購買更多美國商品，但市場質疑存在很大不確定性。美日關稅協議中，雙方各說各話。日本官員表示，在美的5500億美元合作投資中，大都是貸款，將會收取利息，實際上日本出資比例僅1%至2%，即55至110億美元。換言之，投資額有限，投資信心不足。至於歐盟、韓國計劃增加在美投資6000億及3500億美元，當中亦可能有不少水分。



特朗普設下高關稅壁壘，迫使各國逐步減少對美市場依賴，將產生深遠影響。有分析推算，到2027年，全球對美國出口額比過去三年減少46%以上，即大減2.68萬億美元，因各國加快推進多元出口市場，不利美國在全球外貿地位。若然如是，全球各國在貨物貿易中獲取美元將大幅減少數萬億，必然衝擊美元在環球市場的循環流動機制，各國向美國市場出口大跌，所收到美元亦大減，難有足夠美元再投資美國金融資產。全球需求急降之下，美股債價格恐暴跌，最終動搖美金融霸權地位。