伊朗議會經濟委員會批准貨幣改革方案

2020年10月14日，一名工作人員在伊朗德黑蘭一處外幣兌換所整理橱窗。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月5日電／據新華社報導，伊朗議會經濟委員會3日批准一項貨幣改革方案，內容包括改革後的1里亞爾相當於現在的10000里亞爾。



據伊朗伊斯蘭議會通訊社網站消息，議會經濟委員會主席沙姆斯丁·侯賽尼當天說，經濟委員會會議同意，伊朗貨幣名稱仍為“里亞爾”。



據伊朗媒體先前報導，貨幣改革旨在應對伊朗的嚴重通脹。伊朗總統馬蘇德·佩澤希齊揚去年年底向議會提交一份金融改革方案，內容包括伊朗官方貨幣名稱由“里亞爾”變更為“土曼”，且1土曼相當於10000里亞爾。



議會經濟委員會通過的改革方案需獲議會表決通過和憲法監護委員會批准。尚不清楚議會表決將於何時舉行。



自2018年美國宣布單方面退出伊核協議以來，伊朗遭受來自美西方多輪嚴厲制裁，貨幣貶值，通脹嚴重，經濟發展受到嚴重打擊。



2022年，伊朗內閣會議同意阿裡·薩利赫阿巴迪辭去央行行長一職，批准由穆罕默德·禮薩·法爾津接任。伊朗政府沒有提及薩利赫阿巴迪的辭職原因，這名曾經最年輕的伊朗央行行長當時因無法阻止伊朗貨幣大幅貶值飽受批評。



美國總統特朗普今年1月再次上台後，對伊朗重啟“極限施壓”政策。3月，伊朗議會議員以該國存在高通脹和本國貨幣貶值等經濟問題為由，彈劾了經濟部長阿蔔杜爾納賽爾·赫馬蒂。



