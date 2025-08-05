超級丹現身“林丹杯” 與兩岸小將切磋球技

中評社北京8月5日電／據中國台灣網報導，8月3日，2025年“林丹杯”海峽兩岸青少年羽毛球精英賽在深圳市寶安體育館經過兩日鏖戰圓滿落幕。現場4000餘名羽毛球愛好者共同見證了決賽的精彩瞬間，羽壇雙圈全滿貫、奧運冠軍林丹更是親臨現場與參賽選手們PK，增添了賽事的亮點。



以球為媒，兩岸心相連



在為期兩天的比賽中，兩岸青少年不僅展示了卓越的球技，更彰顯了出色的體育精神和團隊協作能力。



來自台灣中華兩岸體育交流協會的陳教練表示，他們非常珍視這次來到大陸的機會，隊員們在賽場上均全力以赴頑強拼搏，希望未來能有更多交流的機會。該隊隊員吳同學一路過關斬將，最終奪得U12女單冠軍，她坦言說道，這次奪冠只是一個開始，未來將會繼續提升技術水平，未來爭取在更高級別的賽場上展現自己。



值得一提的是，在互動表演賽中，林丹現身球場，與兩岸小將切磋球技。有幸與奧運冠軍同台競技，吳同學坦率地表示：“太激動了！太開心了！能夠與奧運冠軍切磋球技，這真是一次難忘的經歷。這不僅提升了我的信心，也讓我更加堅定了追求羽毛球夢想的決心。”



本次賽事吸引了台灣71名青少年選手跨海而來，幾天的時間裡，海峽兩岸青少年進行了深入交流，彼此分享著各自的文化、學習和生活點滴。“我特別喜歡羽毛球，而且從開賽前訓練、到比賽期間相互鼓勵，除了自己的水平有所提高外，最主要的是收穫了友誼，認識了大陸的小夥伴，還彼此分享了緩解壓力的方法。”台灣選手許同學說道。