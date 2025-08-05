中國舞蹈詩劇《只此青綠》驚艶好萊塢

8月1日晚，經典舞蹈詩劇《只此青綠》的演藝人員在好萊塢杜比劇院表演結束後謝幕。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月5日電／據新華社報導，由中國東方演藝集團精心打造的經典舞蹈詩劇《只此青綠》當地時間8月1日和2日在美國洛杉磯好萊塢杜比劇院連續兩晚驚艶上演，給觀眾帶來一場“東方美學盛宴”。



《只此青綠》的創作靈感源於故宮博物院鎮館之寶之一的北宋山水長卷《千里江山圖》，通過“展卷、問篆、唱絲、尋石、習筆、淬墨、入畫”七個篇章，講述了一位故宮青年研究員“穿越”回北宋，以“展卷人”視角“窺”見畫家王希孟創作《千里江山圖》的故事。該劇以舞美、服裝、音樂等多維藝術語言，讓海外觀眾感知中華文化的深邃底蘊。



許多觀看演出的觀眾都表示被這出精美絕倫的舞劇深深震撼。好萊塢職業經理人卡琳·斯特林就對記者表示自己熱愛中國文化，這場精彩的演出令她眼界大開，希望有更多的朋友來欣賞該劇。另外一位觀眾托馬斯·馬爾科夫表示非常喜愛該劇的舞蹈、服飾和音樂，“無需言語，卻飽含文化的深意”。



中國東方演藝集團副總經理張蕾對記者表示，《只此青綠》今年已經是第二次登陸北美，希望此次北美巡演繼續有力推動中國優秀傳統文化的海外傳播、推動中外文明交流互鑒。



據介紹，《只此青綠》亮相好萊塢是其2025年北美夏季巡演的第三站。在為期近一個月的巡演期間，該劇將依次登陸溫哥華、西雅圖、洛杉磯和休斯頓四座城市。