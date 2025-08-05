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中國人民銀行公布7月工具流動性投放情況
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2025-08-05 17:47:13
中評社北京8月5日電／據新華社報導，中國人民銀行近日公布的7月份各項工具流動性投放情況顯示，當月，中期借貸便利（MLF）投放4000億元，回籠3000億元，實現淨投放1000億元。買斷式逆回購投放14000億元，回籠12000億元，實現淨投放2000億元。
此外，短期逆回購投放56667億元，回籠54787億元，實現淨投放1880億元。抵押補充貸款（PSL）投放1163億元，回籠3463億元，實現淨回籠2300億元。
投放情況還顯示，7月份中國人民銀行未進行公開市場國債買賣操作。
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