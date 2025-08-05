加力穩外資！我國打造全球投資強“磁場”

中評社北京8月5日電／據新華社報導，外資，聯通國內國際，對構建新發展格局、推動高質量發展意義重大。



複雜嚴峻的國際經貿環境下，我國吸引外資交出亮眼答卷——“十四五”以來，累計吸收外資超7000億美元，提前半年完成目標，新設外資企業比“十三五”期間多出2.5萬家。



投資中國，就是投資未來。面對經濟全球化深度調整，我國全力打造全球投資強“磁場”，以全方位、多維度的戰略優勢為跨國公司構築投資熱土。



外商加碼投資 折射中國市場強磁力



今年以來，首家外商獨資三級綜合醫院在天津開診，歐洲空中客車公司等外資企業獲批增值電信業務擴大開放試點，拜耳、輝瑞、阿斯利康等跨國醫藥企業紛紛入駐北京醫藥創新公園……



面對不確定性增多的外部環境，中國市場持續釋放“磁吸效應”：



商務部數據顯示，今年上半年，全國新設立外商投資企業30014家，同比增長11.7%。截至今年6月底，全國累計新設外資企業22.9萬家，比“十三五”期間增加了2.5萬家。



畢馬威在《2025年宏觀經濟十大趨勢展望》中強調，中國在全球供應鏈中的關鍵地位和消費市場潛力，是外資持續加碼的核心動力。許多跨國公司表示，中國是跨國投資“理想、安全、有為”的目的地，是“確定性的綠洲和投資熱土”。



從著力抓好“四穩”，到出台“穩外資20條”；從制定外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法，到實施鼓勵外商投資企業境內再投資若幹措施……我國打出穩外資政策“組合拳”。