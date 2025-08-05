中評社北京8月5日電／網評：台灣如何能填滿特朗普的胃口？



來源：大公報 作者：朱穗怡



最近美國宣布向台灣地區課征的新“對等關稅”稅率為20%，雖然相較4月初的32%稅率有所下降，但仍比日本、韓國高出5%，加上近月新台幣匯率急升造成的約12%損失，給台灣企業帶來32%的重大成本負擔。對此，台灣業界叫苦連天，但民進黨當局領導人賴清德卻形容新稅率是“階段性成果”，完全漠視業界的焦慮與不安。這並不令人意外。民進黨當局向來“輸打贏要”、“喪事喜報”。不要說是20%的稅率，即使維持原來的32%的稅率，它也照樣有一套說辭來粉飾太平。今年4月當美方宣布向台徵收32%的高稅率時，賴清德卻要台灣民眾“把吃苦當作吃補”，其冷血言論引發台灣輿論強烈批評。



對於最新的20%稅率，除了民進黨當局之外，島內各界深感失望。為了討好美國，台灣方面其實早在今年4月特朗普宣布對台稅率為32%之前就已經向美方“跪下”了：台積電對美國新增1000億美元投資，涉及建造芯片廠、封裝廠及研發中心等項目，累計赴美投資額將達1650億美元；台當局將擴大向美軍購，採購金額介於70億至100億美元；台灣地區中油公司簽署意向書，將向美國每年購買600萬噸天然氣；台灣華航購買美國波音公司14架客貨機，總金額73.76億美元。



然而，這一系列“大禮”仍無法填滿特朗普那深不見底的胃口，賴當局如今僅換來20%的稅率。台灣工業總會日前表示，20%關稅將削弱台灣產品價格競爭力、影響訂單，部分產業已有接單遲緩乃至取消的現象。更令台灣業界憂慮的是，此稅率比台灣業界的主要競爭對手日本和韓國還高出5個百分點。根據台灣方面經濟部門的報告，工具機、模具、塑膠製品、電子材料等四項產業，日本是台灣地區在美國市場主要競爭對手。如今日本產品銷美的關稅為15%，加上日圓近年持續貶值，島內這四項產業受到的衝擊將更甚。