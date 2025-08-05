中評社北京8月5日電／網評：“營商環境報告”展現香港韌性與活力



來源：大公報 作者：梁幸發



香港經濟近期看似“乍暖還寒”，但整體回暖已成大勢。一方面，受市民北上和外游熱潮的影響，本地零售市道確實面對不少挑戰，部分經營多年的老字號及連鎖店相繼結業，但另一方面本地股票市場交投暢旺，恒生指數今年以來累升逾兩成，跑贏全球主要市場，展現香港作為國際金融中心的魅力。特區政府日前亦發表《香港營商環境報告》，指出香港的核心競爭力穩固，新的優勢正在形成。受到關稅戰的衝擊，全球各地正積極對外尋求投資機遇，全球資金將重新配置，香港正好能協助各國分散風險，吸引資金、企業、人才來港。



理解香港經濟的發展，必須從全面而客觀的角度出發，而香港經濟發展的動力則離不開特區政府的積極領導和創新思維、穩定的政治和營商環境以及中央政府的有力支持。



西方抹黑被數據接連“打臉”



自2019年以來，香港經濟接連受到“黑暴”、新冠疫情及地緣政治升溫的衝擊，各行各業均面對不同程度的衝擊，其中香港的金融業亦未能幸免，新股市場集資額由2019年高位的超過3000億港元，一度回落至2023年不足500億港元，反映挑戰巨大。儘管如此，香港金融市場於短短不足兩年間實現全面﻿復甦，恒生指數今年來的表現領先全球，上半年新股集資額接近1100億港元，在全球新股市場中表現一枝獨秀，2025年6月港股的平均每日成交金額達2302億港元，較去年同期的1112億港元大幅上升超過一倍，如此快速的﻿復甦關鍵之一在於特區政府主動出擊，積極配合及回應市場需要和訴求。



特區政府和港交所推出了多項金融改革，包括為GEM引入“簡化轉板機制”，重新激活了GEM市場，又先後落實“打風不停市”安排和推出“科企專線”，進一步便利交投和科創公司申請上市。特區政府更積極開拓中東和新興市場，包括追蹤沙特股市和港股的交易所買賣基金（ETF）分別先後在香港和沙特掛牌上市，進一步鞏固了香港作為“超級聯繫人”的角色。特區政府的多項務實而靈活嶄新的舉措，有效激活了香港金融市場的韌性和活力。

