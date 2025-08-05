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印度中央邦發生踩踏事故 已致2人死亡
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2025-08-05 17:36:27
中評社北京8月5日電／據央視新聞報導，當地時間8月5日上午，印度中央邦一寺廟舉行宗教活動時，由於人群過於密集，發生踩踏事故。事故目前造成至少2名婦女死亡，另有多人受傷。
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