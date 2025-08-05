印尼一油井爆炸　兩名工人受傷

中評社北京8月5日電／據央視新聞報導，8月5日清晨，印尼西爪哇省蘇邦縣的一處油井發生爆炸，導致兩名工人受傷。



該油井屬於印尼國家石油公司（Pertamina），該公司公共關係經理在聲明中表示，爆炸發生在當地時間5日4時30分左右，爆炸位於天然氣管道二氧化碳清除區。兩名工人在爆炸發生時被燒傷，其中一人嚴重燒傷，另一人輕度燒傷，已被送往醫院救治。據稱當時兩人正準備檢查疑似洩漏的燃氣管道。



目前，爆炸引起的大火已被撲滅。事故原因正在進一步調查。