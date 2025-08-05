中評社北京8月5日電／網評：讓和平理念更加深入人心



來源：人民日報 作者：劉偉



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。法西斯主義與軍國主義在二戰中給世界人民帶來巨大苦難。如今，隨著親歷者的減少，讓後世銘記這段殘酷的歷史、珍惜來之不易的和平刻不容緩。



歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。為進一步推進二戰史研究與傳播，加強二戰歷史文化遺產保護與利用，促進各國人民銘記歷史、珍視和平，2015年9月，國際二戰博物館協會在北京成立。10年來，協會秉持和平、合作、交流、共享的宗旨，推動國際二戰博物館間交流合作，促進交流互鑒，弘揚正確史觀，傳播和平理念。目前，協會會員單位涵蓋14個國家的49家知名二戰類博物館（紀念館）。



我們攜手捍衛歷史真相。協會會員單位積極交流辦展，向世界講述二戰歷史，增進國際社會對二戰史的認知。近年來，“東方主戰場”“中國抗戰漫畫展”等反映中國抗戰歷史的展覽在俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、韓國、馬來西亞等國舉辦，展現中華民族英勇抵抗日本侵略者的歷史，以及中國在世界反法西斯戰爭中的重要地位和歷史貢獻。同時，各國反法西斯專題展覽在中國北京、南京、沈陽等地展出，其中，“斯大林格勒保衛戰——大無畏精神和英雄氣概的象徵”專題展首推線上線下、國內外雙會場模式，開設數字展廳，在線直播吸引觀眾95萬餘人次，獲中俄各界高度認可。2024年8月，“國際二戰博物館協會精品文創展”在中國人民抗日戰爭紀念館舉辦，展出國內外會員單位百餘件特色文創，大批觀眾從中瞭解了二戰歷史的保護傳承。



我們共同傳播和平理念。協會利用自身優勢，聯合國內外會員單位成功開展紀念中國全民族抗戰爆發80周年暨國際二戰博物館館長論壇、“二戰抗日戰場”國際展覽等交流活動，組織代表團參加國際博物館協會大會、聯合國教科文組織博物館高級別論壇、人權文博國際研討會等活動，在國際場合共同發聲，積極傳播和平理念。協會還編撰《國際二戰博物館導覽》等書籍，全面介紹世界各地的二戰紀念設施與相關活動。

