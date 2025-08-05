富權：民進黨叫嚷“八二三”罷免決戰中台灣

中評社香港8月5日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：民進黨叫嚷“八二三”罷免“決戰中台灣”。以下為文章內容。



與陳水扁“衝突、妥協、再衝突、進步”的“鬥爭三部曲”，及蔡英文“能屈能伸”的“尺蠖哲學”不同，賴清德奉行“死牛一便頸”、固執頑冥的“鬥雞執念”。因此，即使是“七二六大罷免”慘遭“全軍覆沒”的大失敗，他也不會像陳水扁、蔡英文那樣進行檢討，反而是孤注一擲地要動員全黨，投入更無勝算的“八二三罷免”。他在上週三的民進黨中常會上下達動員令，聲稱民進黨將會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行，並要求民進黨中央黨部與各地黨公職，全力支援公民團體，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。



由於“大罷免，大失敗”的“總戰犯”賴清德不服輸，作為“四大戰犯”之一的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，就在自己本來也不服輸的基礎上，更是“牙擦擦”，聲稱“我們已經有背水一戰的決心”，並要吸取“七二六大罷免”民進黨全黨並未下場，反觀國民黨是整個黨全面動員的教訓，全力支援公民團體，實行精準“罷免”，背水一戰，“決戰中台灣”。



“決戰中台灣”，這是台灣地區歷次全島性大選中，藍綠兩黨的戰略決策及口號。因為台灣地區的政治版圖基本盤，是“南綠北藍”、勢均力敵，因而中台灣就是大選決勝的關鍵，藍綠兩黨就要靠“決戰中台灣”，來扭轉選情態勢，爭取勝選。



“八二三罷免”並非是全島性的投票活動，衹有佔全台灣七十三個“區域立委”選區的百分之九的七個選區在進行“罷免”投票，但恰巧其中六名國民黨“立委”：台中市第二選區的顏寬恒、台中市第三選區的楊瓊瓔、台中市第八選區的江啟臣、南投縣第一選區的馬文君、南投縣第二選區的游顥，都無論是以地理位置計算還是選戰策略評估，都是屬於“中台灣”。而另一位國民黨“立委”林思銘雖然是在北台灣的新竹縣第二選區，但由於新竹縣的位置是北部偏中，因而民進黨可能也將其歸入“決戰中台灣”的戰略範疇。衹有新北市第十一選區的羅明才，不屬“決戰中台灣”的對象。但既然民進黨不服輸，也將不會輕易“放過”羅明才。



更是湊巧的是，在“八二三罷免”的七名國民黨“立委”中，有顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣等三人是在台中市，因而“決戰中台灣”的意涵就更為凸顯。尤其是國民黨籍台中市長盧秀燕，有可能會參加中國國民黨主席改選，而且更是國民黨參加“二零二八”大選的最大“公約數”，因而賴清德就必然要“決戰中台灣”，以“罷”掉這三名國民黨“立委”，來“打”掉盧秀燕的威風。因此，“決戰中台灣”，也是賴清德的“衛冕前哨戰”。



實際上，在“二零二四”大選中，賴清德就將台中市視為決勝的關鍵，在民進黨前台中市長、“正國會”會長林佳龍的陪同下，頻頻跑到台中市造勢，並聲稱“過去每次大選，台中市民朋友手中的選票，都是決定台灣未來前途的關鍵”，因而懇請台中市民發揮關鍵力量，用手中神聖的選票，告訴國際社會，台灣堅定擁抱世界、迎向未來。

