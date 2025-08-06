中評鏡頭：湘西邊城　鳳凰山水美如畫

鳳凰古城依山傍水而建，景色優美（中評社 陳思遠攝） 中評社湘西8月6日電（記者 陳思遠）最早知曉鳳凰，多是源於課本里沈從文筆下的《邊城》。這座依水而建的古城靜立湘西邊陲，早已成為無數人心中的向往之地。懷著這份憧憬，遊客絡繹不絕地奔赴而來。



8月4日下午，兩岸記者一行走進武陵山脈腳下的鳳凰縣。這座位於湖南省湘西土家族苗族自治州西南部的古城，被沱江溫柔穿城而過。時值盛夏，一行人頂著烈日踏入古城，開啟了探訪之旅。



城內，青石板路光滑潔淨，沉澱著歲月的古朴氣息。街道兩側，特色商鋪、文創小店與換裝旅拍店鱗次櫛比，不少遊客換上精致的苗族服飾，妝容明艶，穿梭其間尋覓拍照點，定格古城風情。



往深處走去，喧囂漸淡，遊客稀疏起來。在幾處無人的角落駐足留影，倒有一番避開人潮的靜謐韵味。不多時，穿過錯落有致的屋舍，沱江沿岸的景致豁然展開——依山傍水的吊腳樓映入眼簾，木質結構在陽光下泛著溫暖的光澤，一半著陸、一半臨水的獨特構造，成為古城最具標識性的風景。



沱江，是鳳凰的靈魂。它如一條碧綠絲帶蜿蜒穿城，河水青綠澄澈，可見游魚自在穿梭、水草搖曳生姿。河面上，一葉扁舟悠然劃過，蕩開的波紋如綢緞般絲滑，盡顯江水輕柔。船頭艄公閑適而坐，哼著古老的湘西小調，船兒載著歌聲緩緩遠去。



沈從文曾在文中寫道：“我情感流動而不凝固，一派清波給予我的影響實在不小。我幼小時較美麗的生活，大都不能和水分離……水對於我有極大關係。”親見沱江方知此言深意，鳳凰的水土，早已浸潤了世代生活於此的人們。

