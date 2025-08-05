日媒：中國AI猛追美國

中評社香港8月5日電／日經新聞報道，中國的生成式AI（人工智慧）正在猛追美國。中國國內完成備案的AI模型數量半年增加了4成，與美國企業的性能差距也在縮小。7月26日在上海開幕的“世界人工智慧大會”的參加企業比去年增加6成，阿里巴巴集團等展示了最新技術。在美國試圖關閉人才交流大門的背景下，中國則尋求在相關領域獲得引領世界的地位。



2018年開始舉辦的世界人工智慧大會今年約有800家企業參加，比2024年增加了約300家。除了40多款AI模型之外，還展示了60多款機器人，在性能和創新方面展開了競爭。



據路透社報道，中國國務院總理李強在開幕式發表演講時指出，全球人工智慧治理仍然分散。雖然沒有提到美國，但指出人工智慧可能成為少數國家和企業的排他性遊戲。還提出晶片供應短缺和人才交流受限等課題，提倡成立AI相關的合作組織。



針對生成式AI，中國提出了在監管的同時加速開發的方針。據中國國家網際網路信息辦公室公佈的數據，截至今年6月底，在中國國內完成備案的AI模型累計達439款，較2024年底增長45%。



源自中國的AI模型在性能上也與引領世界AI開發的美國縮短了距離。史丹佛大學的研究所在4月發佈的AI年度調查報告中指出：“中國的模型正逐漸趕上美國模型”。該研究所對美國和中國的頂級AI模型的性能進行測試的結果顯示，2024年1月兩者的分數差距達到9.26%，而到2025年2月這一差距縮小到了1.7%。



7月訪問中國的美國英偉達的首席執行官（CEO）黃仁勳表示：“全球大約50%的AI研究人員是中國人”，指出中國擁有雄厚的人才。他認為，中國的科學和數學優勢非常明顯，“電腦科學也有其獨特之處，整個生態系統非常活躍，發展速度驚人”。



在中國企業中，越來越多企業採用的是公開技術資訊的“開源”模式。以今年1月受到世界矚目的低成本基礎模型的開發公司DeepSeek的登場為契機，阿里巴巴等也在增加開源模型的公開對象。



開源模型不僅易於嵌入服務，也能吸引更多開發人員參與改進，有助於加速模型性能的提高。中國電商企業京東集團（jd.com）7月26日也宣佈開始提供開源型AI智慧體。



在日本經濟新聞社旗下的專業媒體“NIKKEI Digital Governance”（日經數字治理）利用日語測試主要AI模型性能的綜合排行榜中，阿里巴巴的“Qwen2.5-Max”在124個模型中排名第12位。超過了美國Meta的開源模型（第28位）。



日本的AI開發中也大量採用中國的模型。在模型得分上排在日本首位（整體排名為第21位）的日本國立資訊學研究所（NII）的“LLM-jp-3.1”在完善學習數據方面就使用了Qwen。



不過，目前中國在作為AI計算能力基礎的尖端半導體方面事實上仍依賴美國産品。川普政府一度禁止英偉達等向中國供應尖端晶片，試圖遏制中國在相關領域的發展。美國摩根士丹利在報告中指出：“由於硬體的制約，DeepSeek等中國企業的最新模型的升級出現延遲”。



美國政府為了避免將AI開發主導權拱手讓給中國，還於7月23日發表了旨在提高AI技術優勢的國家戰略《AI行動計劃》。KPMG FAS 的執行董事合夥人岡本準分析稱，美國的這一政策的著眼點在於加速本國國內的研發，進一步拉開領先中國的距離。



岡本指出，雖然美國保持著技術方面的優勢，但中國“在國家主導下加強（AI相關）産業的融合，在一部分領域和用途方面，（中國的）崛起也很顯著”。岡本認為，中國在半導體領域也力爭實現國産化，“美國的政策能否遏制中國崛起仍是未知數”。



一方面，中國也顯示出在全球南方（新興和發展中國家）等海外推廣人工智慧模型的意願。中美之間未來除了尖端AI開發外，在服務出口方面的競爭預計也將愈加激烈。