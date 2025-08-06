湖南行：碓玉米磨黃豆 體驗獨特苗族風情

竹山村苗寨攔門酒歡迎儀式（中評社 陳思遠攝） 中評社湘西8月6日電（記者 陳思遠）8月5日上午，參與“抗戰勝地 三湘新貌”兩岸記者聯合採訪活動的記者們，來到此次活動的最後一站——竹山村苗寨。在這裡，大家碓玉米、磨黃豆、喝豆漿，深切感受了獨特的苗族風情。



苗寨有“進村三道卡”的獨特歡迎儀式，即卡鼓、卡酒、卡歌。竹山村的阿哥阿姐們早已在寨門等候，客人一到，兩面牛皮大鼓便應聲敲響；隨後，他們端出當地特製的糯米米酒款待客人，記者們品嘗後紛紛稱讚，這款米酒帶著獨有的甜香，度數不高，口感頗佳；最後一道關卡是對歌，阿哥阿姐們演唱後，記者們以《阿里山的姑娘》回應，成功過關後，一行人沿石階向寨頂走去。



狹窄的步道兩側，是用千層岩砌築的房屋。部分房屋門口，村民擺起小攤，吆喝著向過往遊客售賣手工花環、烤玉米、梨子等當地特色產品。田間，村民正忙著勞作，地裡的葫蘆、南瓜、茄子等作物長勢喜人。



記者們首先走進綉品坊，兩位80多歲的阿婆精神矍鑠，正分別在織布機和繅絲機前忙碌。光滑細長的梭子在絲線間穿梭，細密的布匹逐漸成形，苗族特色紋飾在一推一拉的操作中慢慢織就。墻上掛著三件成品綉品，刺綉花紋栩栩如生。苗族刺綉形式多樣、工藝精湛，以構圖精美誇張、造型獨特、色彩豐富而聞名，借助色彩運用與圖案搭配營造出視覺上的多維空間，其中湘西苗綉是湖南苗族刺綉的典型代表。



隨後，大家來到生活坊。坊內，當地居民正用衝碓打碎玉米粒，這些玉米碎可用於煮粥和製作玉米粑；另一處，一位阿婆在磨黃豆，一位阿公則在柴火灶上煮豆漿。見狀，記者們紛紛上前體驗。經當地人們介紹，記者瞭解到衝碓是利用杠杆原理制成的腳踏舂制器具，碓玉米時需一腳踩著、一手拿棍攪拌，不少人體驗後表示，手腳配合起來頗有難度。



在編織坊，一位阿公正在編織小蚱蜢，其身後的架子上陳列著各種用途的竹編筐，一旁還有用稻草編織的草鞋，看起來十分結實。

