中評鏡頭：三湘風味　舌尖上的湖湘密碼

水煮牛肉片，辣味十足，鮮香下飯（中評社 陳思遠攝） 中評社長沙8月6日電（記者 陳思遠）湘菜，早在漢朝就已形成菜系，有著兩千多年的歷史傳承，經歷了漫長的發展和演變，不斷融合當地飲食文化和烹飪技巧，現已成為中國八大菜系之一，以辣為主，酸寓其中，同時還兼具香鮮、軟嫩等特點。



湖南物產豐富，為湘菜提供了充足的食材資源。空中的飛禽，地上的走獸，水中的游魚，山間的野味，以及各類瓜果、時令蔬菜和各地的土特產，都是湘菜的上好原料。湘菜通常油重色濃，亮紅的辣椒、醬褐的醬汁、金黃的油脂在盤中給人以強烈的視覺衝擊，一定程度上增加了食欲，但不能吃辣的人則是望而卻步。



“辣”和“臘”是湘菜突出的特點。辣椒從尋常農戶的菜園到星級酒店的後廚，始終是湘菜的靈魂。最經典的辣椒炒肉，用豬肉的梅花部位，肥瘦相間切成薄片，與青椒同炒，豬油的香、豬肉的嫩、辣椒的辣在高溫下碰撞出誘人的火花，辣中帶鮮，也因此成為無數湘菜館的“鎮店之寶”。小炒黃牛肉則盡顯刀工與火候的功夫，黃牛肉切得薄如蟬翼，與小米辣、芹菜段急火快炒，再加入酸蘿蔔絲提味，酸辣滑嫩中帶著一絲脆感，每一口都是對味蕾的極致挑逗。



而“臘”味則承載著湖南人應對季節變化的生存智慧。每到冬至前後，家家戶戶屋檐下便掛滿煙熏臘肉、臘魚、臘雞，鬆木與穀殼的煙氣緩緩滲透肉質，形成獨特的焦香。臘肉肥瘦相間，薄薄的肥肉晶瑩剔透，與大蒜苗同炒，油脂融化後增添了大蒜苗的香味，咸香醇厚中帶著濃濃煙火氣。



在湖南大地上，不同地域的美食更是將這種飲食文化演繹得精彩紛呈。“常德德山山有德，常德沅水水有情”，傍水而居的常德人，將洞庭湖水的饋贈化作餐桌上的溫暖。鉢子菜是這裡的靈魂，一口粗陶鉢子架在炭火上，食材在慢燉中慢慢交融，湯汁越熬越濃，滋味越燉越厚。其中燒甲魚是待客上品，選用洞庭湖野生甲魚，裙邊在慢火煨煮中吸足了由醬油、冰糖、黃酒調制的湯汁，入口先是Q彈的韌勁，隨即在齒間化開，帶著動物膠質特有的黏唇感，肥而不膩，甲魚肉則較為緊實，浸滿鮮香。

