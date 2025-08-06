短短幾十年、跨越上千年　西藏創造人間奇跡

國務院新聞辦8月5日舉行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京8月6日電（記者 海涵）今年是西藏自治區成立60周年。國務院新聞辦8月5日舉行新聞發布會，西藏自治區黨委書記王君正，西藏自治區黨委副書記、自治區主席嘎瑪澤登就西藏自治區成立60周年經濟社會發展成就進行介紹，並答記者問。



王君正首先談及60年來西藏自治區發展總體情況：60年來，在中國共產黨的領導下，西藏建立社會主義制度和人民民主政權，實行改革開放，全面建成小康社會，與全國一道邁上了全面建設社會主義現代化國家的新征程，實現了從黑暗走向光明、從落後走向進步、從貧窮走向富裕、從專制走向民主、從封閉走向開放的歷史性巨變，社會生產力獲得極大的解放和發展，創造了“短短幾十年、跨越上千年”的人間奇跡。



從社會、經濟、基礎設施、民生、生態、民主、黨建等七方面，王君正向在場中外記者描述了西藏發生的滄桑巨變，一份民族邊疆地區奮勇向前的優秀答卷徐徐展開。現在的西藏，社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦、生態良好、邊防鞏固、人民安居樂業，呈現出一派欣欣向榮、生機勃勃的景象。



——社會大局持續穩定向好。各族群眾的安全感滿意度持續保持在99%以上，各民族交往交流交融更加廣泛深入，群眾的宗教信仰自由得到充分的保障，邊防鞏固、邊境安全、邊民幸福。



——經濟發展水平不斷提升。2024年，全區生產總值達到2765億元，按不變價格計算，是1965年的155倍，年均增長8.9%，地方財政收入達到277億元，是1965年的1258倍，年均增長12.9%。現代產業體系初步建立，西藏自我造血、自我發展的能力不斷提高。



——基礎設施建設不斷完善。雪域高原建立起了立體的交通網絡，青藏、川藏、藏中、阿里4條電網建成投用覆蓋所有縣（區、市），農村飲水安全得到根本的解決，所有行政村實現了光纖和4G網絡通達。