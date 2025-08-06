自治區成立60周年　中央代表團將赴藏慶祝

西藏自治區黨委副書記、自治區主席嘎瑪澤登（中評社 海涵攝） 中評社北京8月6日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室8月5日上午舉行新聞發布會，介紹西藏自治區成立60周年經濟社會發展成就。西藏自治區黨委副書記、自治區主席嘎瑪澤登在答問時指出，黨中央高度重視西藏自治區成立60周年的慶祝活動，屆時將派中央代表團赴西藏，出席慶祝大會、參觀展覽、文藝演出、看望慰問、組織分團赴各地市開展慶祝和慰問等活動。



“目前，各項籌備工作進展順利。”嘎瑪澤登介紹，主要體現在以下方面：



一是精心謀劃。堅持“隆重熱烈、務實簡朴、保證安全”的原則，以鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設為主線，西藏自治區成立60周年各項慶祝活動正在按照預定的計劃有序推進。



二是匯聚合力。通過慶祝西藏自治區成立60周年系列活動，充分展示以習近平同志為核心的黨中央對西藏工作的高度重視、對西藏各族人民的親切關懷，展示新時代黨的治藏方略的偉大實踐和歷史性成就，展現中國特色社會主義制度的巨大優越性，進一步堅定全區各族群眾聽黨話、感黨恩、跟黨走的信心和決心，凝聚起建設社會主義現代化新西藏的強大力量。



三是感恩前行。在全區廣泛開展“迎大慶、頌黨恩、共奮進”的群眾性宣傳教育活動，積極組織基層宣講、文化惠民、慰問演出、文明實踐等豐富多彩的活動，提高群眾的參與度、體驗感、幸福感，唱響中國共產黨好、社會主義好、改革開放好、偉大祖國好、民族團結好的時代主旋律，激勵和鼓舞全區各族人民奮進新征程、建功新時代，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥，把西藏的大型活動辦成西藏各族群眾的盛大節日。



四是提倡節儉為要。嚴格落實中央八項規定精神，堅持厲行節約、反對鋪張浪費，體現時代的氣息、突出西藏的特色，讓全區各族群眾充分感受到黨中央的親切關懷和厚愛。



